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Раз решили про курение, давайте определим, с какой даты можно заниматься сексом!

10 января 2017, 19:19 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

Раз решили про курение, давайте определим, с какой даты можно заниматься сексом!
Фото: bulvar.com.ua

Герой одного из монологов Аркадия Райкина говорил, что пить, курить и говорить он начал одновременно.

Видимо, поэтому Минздрав РФ решил подстраховаться на будущее и предложил запретить продавать изделия из табака гражданам, которые родились после 2014 года.

То есть если 1-го января 2018 года какой-то трехлетний паренек, выпив и вдоволь наговорившись, пойдет в ларек за сигаретами, ему на законных основаниях будет отказано в продаже.

Кстати, это мудро предвидели в Общественной палате РФ и дали собственную оценку происходящему на ниве законотворчества.

Напоминаем, что действие запрета на продажу табачных изделий предлагается распространить даже на то время, когда данная категория лиц достигнет своего совершеннолетия.

Вопрос: «К чему бы это?»

 

Анатолий Трушкин, писатель:

«В этом есть какой-то тайный смысл»

- Это что-то из области мистики - родившемся после 2014 года нельзя курить! Может, это в связи с приближающейся датой 100-летия начала Первой мировой войны? Или 100-летием Октябрьской революции?

Или звезды встали как-то не так? Или, может, из-за комбинации цифр? А если из-за високосного года, так он только что прошел...

Эта законодательная инициатива - просто какая-то благоглупость, масштаба которой мы пока еще постичь не можем!

Подозреваю, что в этом есть какой-то тайный смысл. Только вот какой? Все-таки хочется, чтобы нам хотя бы на пальцах объяснили, в чем же тут дело. Должна же быть какая-то причина.

Я понимаю, что таким образом хотят вообще искоренить курение. Но ведь это хотя и благая, но все же глупость! Ведь у нас как - хотят хорошего, но может получиться как всегда...

Раз так решили про курение, то тогда давайте определим, с какой даты можно заниматься сексом, пить колу и т.п.!

Ведь понятно, что ни запреты, ни какие-то пугалки и хотелки не работают до тех пор, пока сам человек не пропустит это через свое сознание.

Никакие указы не помогут, пока человек не пропустит это, так сказать, через свою кровь!

Если кто-то смерть как хочет курить и пить, то он будет это делать. Его надо пытаться убедить в обратном, и никакие цифры, комбинации, положение звезд на небе и т.п. тут не помогут. 

Давид Якобашвили, президент некоммерческого партнерства «РусБренд», член бюро Российского союза промышленников и предпринимателей:

«Зато все видят большую рекламу борьбы с курением»

- Конечно, трехлетнему пареньку должны отказать в продаже сигарет! Тут, думаю, иного мнения быть не может.

Я очень хорошо отношусь к нашему Минздраву, и у меня вообще нет к ним вопросов. Просто сейчас такие времена.

Видимо, поступил некий сигнал, мол, надо проявить такую-то законодательную инициативу. Вот ее и проявили.

Но ведь в жизни всё меняется. Никто не может знать о том, что будет в то время, когда эти «пареньки» достигнут совершеннолетия.

Сейчас в моде тема запрета курения, а что будет через годы, неизвестно. В то время может быть модно уже что-то другое, и люди будут думать по-другому.

Ну а сейчас от этого никто не страдает, зато все видят большую рекламу борьбы с курением.   

Да и наука не стоит на месте, и все время придумываются новые технологии. По-моему, сейчас придумано, что вроде ты и куришь, но здоровье не портится ни у тебя, ни у окружающих.

Все совершенствуется, технологии идут вперед, да и законы тоже будут меняться...

Виктор Коклюшкин, писатель:

«Может быть, у кого-то от мороза случилось завихрение в мозгах...» 

- То, что этому пареньку откажут в продаже сигарет, даже не столь важно для меня. Вы знаете, прежде всего меня просто оглушило, ошарашило и в то же время обрадовало то, что у наших здравоохранителей такой масштаб мышления!

То есть если раньше у нас говорили, скажем, Хрущев, что «у нас в 1980 году будет коммунизм», а тот же Ельцин несколько позже заявлял, что «осенью у всех будет всё», то наши здравоохранители сегодня заглядывают за горизонт так далеко, где пока вообще ничего не видно!

Честно говоря, когда я услышал эту новость, то подумал, что, может быть, это какая-то шутка или опечатка или что они заранее готовятся к празднику 1-го апреля.

Или, может быть, у кого-то от мороза случилось завихрение в мозгах... 

А если говорить об этом всерьез... нет, знаете, всерьез об этом говорить как-то неловко. Лучше все-таки к этому относиться как к шутке, которая готовится ко Дню смеха.

Вадим Михайлов, руководитель аварийно-спасательного отряда «Диггер-спас», основатель и лидер международного и российского движения диггеров:

«Молодые люди постепенно отходят от курения»

- Да, любые страшилки бесполезны, и они только ускоряют процесс того, что человек хочет прикоснуться к запретному плоду.      

Как медик, я прекрасно знаю, что курение (как активное, так и пассивное) - это крайне опасная вещь!

Но надо не запрещать курить, а вести какие-то превентивные работы с населением и особенно - с молодежью.

Если ты усилием воли сам не бросишь (как многие мои друзья), то ничего не поможет, а запрещать его вообще – это все равно, что вводить «сухой закон».

Что касается моих коллег, то было много случаев, когда диггеры курили даже под землей, но это большей частью были какие-то убеленные сединами профессора, которые иногда могут где-то при раскопках или на привале себе это позволить.

А вот молодые люди у нас постепенно отходят от курения, потому что понимают, что дыхалка не позволяет им качественно и красиво выполнять работу и залезать туда, куда залезаем мы.

По-моему, некурение – это удел профессионалов.

Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук:

«Табакокурение приносит смертельный вред здоровью»

- Что ж, во всем цивилизованном мире уже давно доказано то, что табакокурение приносит смертельный вред здоровью.

Табак - это единственный продукт, по которому принята рамочная конвенция, которую, кстати, очень быстро подписало большинство стран мира.

Даже относительно алкоголя и наркотиков не было принято ничего подобного! Ведь табакокурения сокращает жизнь на 10-15 лет.

Наша страна одной из последней присоединилась к этой конвенции, а ведь у нас ежегодно от табакокурения умирают до 400-500 тысяч человек.

Для России это присоединение было особенно важно, потому что наши дети начинают курить в возрасте восьми лет, и до пятидесяти процентов беременных женщин тоже делают это.

Но ведь речь-то идет не о борьбе с курильщиками, а именно с табакокурением, а то ведь раздаются голоса о якобы имеющих место ограничениях прав человека!

По потреблению табака мы стоим на втором месте после Китая. Но в этой стране населения в десять раз больше, чем в России.

Сам я курил на протяжении тридцати лет, но уже лет шестнадцать назад как бросил. С этой пагубной привычкой я расстался не сразу, а, наверное, только с пятой попытки... 

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