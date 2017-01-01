Вот и наступил новый 2017-й год, а 2016-й уже становится историей и уходит все дальше и дальше. Чем запомнился прошлый год и что можно ждать от года наступившего - об этом нам рассказывают...

Анатолий Вассерман, политический консультант:

«Господин назначил меня любимой женой!»

- В 2016-м году из внутренних событий мне более всего запомнились победа партии, провозгласившей один-единственный лозунг: «Господин назначил меня любимой женой!»

Могу расшифровать, что я имею в виду. В отличие от других партий, выдвинувших некие содержательные программы (у кого-то умные, у кого-то глупые), партия «Единая Россия», по сути, не выдвигала никакой собственной программы, а только настаивала, что она - «партия Путина».

«Единая Россия» - это, скорее, партия Медведева»

Хотя, на мой взгляд, «Единая Россия» - это, скорее, партия Медведева, потому что между позицией Путина и позицией правительства есть очень много различий, заметных опытному глазу.

Но, к сожалению, массовый избиратель не обратил внимания на эти различия.

Правда, следует признать, что президент добавил в эту партию изрядное количество представителей Общероссийского народного фронта, которые по большей части поддерживают именно его взгляды и программы. Но именно — по большей части, а не все...

«... сопровождалось катастрофической деморализацией общества»

Что касается внешних событий, то я бы выделил победу здравого смысла в США и Великобритании.

Дональд Трамп выдвинул вполне здравую программу, смысл которой заключается в воссоздании в США собственных производств.

Ведь нынешняя экономическая политика хотя и дала Америке возможность зарабатывать вдвое больше, чем они потребляют, но это сопровождалось катастрофической деморализацией общества.

«Большая часть американцев готова жить хуже»

То, что Трампу удалось победить на выборах, показывает, что большая часть американцев готова жить на первых порах, может быть, и хуже, но содержательно.

Кстати, я должен сказать, что Трамп и в чисто экономическом плане отметил те направления деятельности, которые обещают заметный прирост внутри американской экономики.

Так что в стратегическом плане его программа и экономически выигрышна.

«Тэтчер уничтожила значительную часть внутрибританских производств»

Что касается Великобритании, то там примерно та же картина. В свое время премьер-министр Маргарет Тэтчер уничтожила значительную часть внутрибританских производств с тем, чтобы обеспечить внутренний климат, благоприятный для финансового рынка.

И это тоже позволило Великобритании очень неплохо жить - но опять же ценой деморализации значительной части общества.

«Во внутреннее производство будет вовлечена значительная часть населения»

Так вот выход Великобритании из Евросоюза заметно сократит возможности дальнейшей ее деятельности в качестве общеевропейского финансового рынка, зато это откроет очень широкие возможности для того, чтобы заняться внутренним производством.

И даже если в чисто формальном финансовом смысле это производство кажется нерентабельным (ведь с финансовой точки зрения выгоднее вести производство за рубежом), но поскольку во внутреннее производство будет вовлечена очень значительная часть населения, то оно рано или поздно обеспечит выигрыш даже в чисто финансовом смысле.

«Трамп будет защищать не наши интересы, а свои»

Что касается неких разговоров о якобы намечаемой «дружбе» с Трампом, то, понятно, что никакой дружбы, так сказать, в бытовом смысле не будет. Понятно, что Трамп будет защищать не наши интересы, а свои.

Но ведь сейчас именно в силу необходимости восстановления внутриамериканской экономики интересы США не будут противоречить нашим, и мы сможем довольно долго и эффективно сотрудничать с американцами.

По крайней мере, в течение первого срока полномочий Трампа - это совершенно несомненно, а скорее всего, и в течение второго.

Так что нам не нужно, чтобы Трамп с нами «дружил», а нужно, чтобы он защищал интересы своей страны, а не интересы транснациональных корпораций!