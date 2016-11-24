«Все ракеты уже давно нацелены и перенацелены куда надо!»
24 ноября 2016, 22:23 [ «АН-онлайн» ]
Как известно, размещение ракет «Искандер» и ЗРК С-400 в Калининградской области стало одним из ответов на развертывание в Европе американской системы ПРО.
Более того, один «Искандер» специально был выставлен под пролетающий американский спутник для уточнения параметров работы аппарата.
И вот СМИ Запада показали зоны поражание росийских ракет в Европе, пугая и без того запуганных толерантных европейцев...
Вопрос: «Это мы удачно перенацелились?»
Сергей Караганов, председатель президиума неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике»:
«Перенацеливание ракет происходит автоматически»
- Знаете, все ракеты уже давно нацелены и перенацелены куда надо! Ничего никуда не надо перенацеливать, потому что у нас и без того достаточно ракет.
Более того, в случае если появляется потенциальная военная цель, то перенацеливание ракет происходит практически автоматически.
Но главное, конечно, заключается в том, чтобы опять не вогнать себя в гонку вооружений! Ведь американцы, размещая эти противоракетные системы и желая переделывать европейскую политику, рассчитывают на то, что и мы развернем что-то дополнительное.
Но ведь такого рода системы (носящие стратегический характер) автоматически попадают в список высокоприоритетных целей, и я думаю, что американцам это тоже понятно, а уж будут какие-то политические заявления или не будут, это второй вопрос.
Размещая у себя стратегические системы, страна автоматические становится мишенью для удара.
Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник в отставке:
«Должна быть единая группировка вооруженных сил»
- Если говорить о межконтинентальных баллистических ракетах, то их не надо нацеливать на Европу, поскольку здесь они будут малоэффективны.
Но ведь у нас и так было чем ответить, и у нас уже есть что нацеливать на Европу и прежде всего - на американские военные объекты.
Вообще-то, на западном направлении у нас должна быть единая группировка вооруженных сил и главное - ее ударная составляющая: авиация, оперативно-тактические и тактические ракеты.
Юрий Кобаладзе, член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике», генерал-майор Службы внешней разведки в отставке:
«Мы должны реагировать на приближение ракет к нашим границам»
- А ведь всё это чревато: мы нацелим свои ракеты на них, они свои направят на нас – и опять начнется процесс гонки вооружений!
И хотя мы говорим: «Нет, нет, мы в это больше не втянемся!», - но уж очень печальный опыт у нас в этом плане. В свое время втягивались так, что мало не показалось!..
Нам надо быть очень аккуратными, потому что прием вовлечения в эту гонку на нас уже испытывался. Ответ должен быть симметричным, а не таким, который снова привел бы нас к эскалации гонки.
Конечно, в любом случае мы должны реагировать на приближение ракет к нашим границам, потому что намерения – это величина переменная, а военный потенциал – постоянная, и мы не можем его игнорировать.
И все же как-то грустно слышать, что мы опять на кого-то что-то нацеливаем и что-то нацеливают на нас...
Мы уже привыкли к тому, что живем в другом мире и отошли ото всего этого – и тут снова появляются «цели».
Казалось бы, недавно мы ушли от всех этих «нацеливаний», но снова теперь к ним возвращаемся и угрожаем друг другу...