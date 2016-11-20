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«Господа швейцарцы, если вы еще раз позволите себе еще что-то подобное...»

20 ноября 2016, 14:00 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Господа швейцарцы, если вы еще раз позволите себе еще что-то подобное...»
Фото: vitbe.ru

Военные самолеты со швейцарским флагом в течение нескольких минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевший в Перу на саммит АТЭС. МИД РФ отреагирует соответствующим образом...

Вопрос: «Опять утрёмся?»

 

Александр Руцкой, генерал-майор авиации, вице-президент РФ (1991-1993 гг.), губернатор Курской области (1996- 2000 гг.), Герой Советского Союза:

«... Швейцарии бы просто не существовало на карте мира!»

- У меня ко всему этому уже давно вполне однозначное отношение: до тех пор, пока мы за хамство и наглость кому-нибудь морду не начистим, всё это будет продолжаться!

Каких только на меня ярлыков не цепляли - и «ястреб», и «агрессор», а ведь я рассуждаю достаточно просто...

Разве мы позволяем себе нечто подобное в отношении тех стран, которые ведут себя подобным образом? Ответ однозначный - нет.

Так если мы не позволяем себе ничего подобного, а какие-то живопырки могут себе это позволить, то нужно просто давать им по морде!

Ведь когда на хамство отвечают, то хамы начинают понимать, что лучше не связываться, потому что можно получить по морде еще раз.

Когда какие-то «обезьяны» в нейтральных водах вылавливают наших моряков и обвиняют непонятно в чем, когда нашего летчика сажают в США на двадцать лет, обвинив в неких намерениях, а мы в ответ ничего не делаем, то к нам и будет такое отношение!

Ну нельзя же позволять каким-то заср...м в наглую оскорблять президента такой страны, как наша, нельзя! Им же надо соображать, на кого они хвост поднимают!

Они же выдумывают вообще непонятно что, какие-то небылицы, оскорбления по отношению к главе нашего государства, они в обход законодательства применяют к нам санкции, а мы на всё это спокойно смотрим.

Или вот, например, последняя встреча «нормандской четверки»...

Этот Порошенко туда приехал, клялся, божился, говорил о мире, а на следующий день из минометов был обстрелян Донецк... Ну и как к этому можно относиться?

Так что этим швейцарцам надо сказать: «Господа швейцарцы, если вы еще раз позволите себе что-то подобное, не обижайтесь!..» И пусть они думают, что мы имели в виду.

Мне нравится Маша Захарова из нашего МИДа, она просто молодец! Мне кажется, дипломатические ноты должны носить такой характер, мол, догадайтесь, что мы имели в виду...

И вообще, швейцарцам надо помнить историю: если бы Александр Васильевич Суворов не освободил Швейцарию, то ее бы просто не существовало на карте мира!

Интересно, они в знак благодарности за это освобождение пристроили свой боевой самолет к пассажирскому, в котором летели наши журналисты?   

Игорь Волк, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика», полковник запаса:

«От незнания того, на что способны наши «калибры»...»

- Вообще-то, я здесь не вижу никаких проблем. Вот, например, военные самолеты часто приближаются друг к другу в воздухе...

И все же со стороны швейцарцев это было нехорошо, некрасиво, потому что летел пассажирский самолет, причем с делегацией на саммит АТЭС.

Думаю, что в советское время подобное было невозможно, потому что тогда нас боялись. А сейчас, похоже, не боятся. Но это от незнания того, на что способны, например, наши «калибры»...

С другой стороны, что мы можем предпринять в ответ в данном конкретном случае? Думаю, МИД действительно должен на это как-то отреагировать...

Анатолий Вассерман, политический консультант:

«Когда Обама кончится...»

- Это была очередная попытка нагнать максимум напряжения в оставшиеся пару месяцев для того, чтобы, когда Обама кончится, начинать с нами некий торг с более удобной для наших оппонентов точки.

Каким может быть наш ответ? Понятно, что мы не начнем летать около швейцарских пассажирских самолетов...

В 2002 году по вине швейцарского авиадиспетчера погибли российские дети, и Швейцария долгое время не приносила извинений России.

Но когда папа одной из жертв зарезал виновного диспетчера, от Швейцарии сразу же последовали извинения.

Конечно, сейчас резать никого не будут, потому что до смертельного исхода дело не дошло, но я не исключаю, что мы можем потребовать какую-то материальную компенсацию.

Что ж, когда военные самолеты в воздухе приближаются друг к другу, то для летчиков это нормальный боевой ритм работы, а здесь налицо явное нарушение правил летной безопасности...

 

 

 

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