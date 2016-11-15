Иной либерал сидит и думает: вот играют мужики из ФСБ и СК в домино целыми днями, потом им надоело, ну и говорят: раз больше делать нечего, пошли, что ли, Белыха с Улюкаевым арестуем...

Вопрос: «Ударим по коррупции сверху?»

Александр Гуров, генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов:

«Чем чаще за ними будут приходить, тем чище будет наша экономика!»

- Я давно знаю Улюкаева. Вроде как финансист, вроде как патриот, вроде бы он все время выступал за государственные интересы... И вдруг - целый год разработка этого человека в ФСБ!..

А раз была разработка, значит он уже давно окунулся в криминал...

И вот у меня возникают чисто психологические вопросы: «Ну чего тебе не хватало?! Вот чего не хватает этим, и не только Улюкаеву, а вообще, -чего не хватает этим людям? Сколько можно?»

Я убежден, сегодня нужно как можно больше заниматься такими делами, крушить, глушить всю эту коррупцию, взяточничество, мздоимство - и тогда народу будет легче!

А то ведь народ везде и всюду так обложили налогами, что скоро уже и за воздух платить будем! Но ведь на этом экономику не построишь...

Один взял 6 миллионов долларов, второй - 2 миллиона долларов, а за рубеж уходят миллиарды... Вот где деньги-то!

Так что государству, нашей власти нужно пристально обратить внимание именно на это, иначе могут наступить просто необратимые процессы!

К сожалению, в нашем обществе есть отдельные, так сказать, фрагменты, спаянные определенными идеологическими, финансовыми, дружескими интересами, и они, конечно, защищают Улюкаева, Белых и т.п.

Уже сейчас Шохин выступает в защиту Улюкаева, ему это задержание кажется странным, непонятным...

А вот мне, как оперативнику, с Улюкаевым всё очень понятно! Ведь целый год шла запись, фотографирование, документирование преступной деятельности. И, наконец, была поимка с поличным.

Чего же тут непонятного? Так же защищали и Белых. Ну и чего там было непонятного?

Просто некоторые люди, связанные с ними, всячески пытаются оттянуть этот удар. Но не оттянешь! Президент об этом знает, и такие вещи без санкции не делаются.

Повторяю, эти люди связаны между собой дружескими, финансовыми и прочими отношениями. Вот они и вынуждены хоть что-то, но вякать!

Но чем чаще за ними будут приходить, тем чище будет наша экономика!

Оксана Дмитриева, депутат Госдумы I-VI созывов, доктор экономических наук, профессор:

«Два миллиона долларов воспринимаются как коробка конфет или бутылка коньяка»

- Что ж, Улюкаев подозревается в получении взятки... Но, по-моему, это малая часть тех коррупционных и неэффективных финансовых схем и проектов, которые были реализованы при посредстве Министерства экономического развития.

Я могу выделить целый ряд таких проектов, которые можно охарактеризовать как финансовые схемы, аферы и т.п.

Например, Агентство кредитных гарантий, стоимостью 50 миллиардов рублей. Практически всех его бенефициаров уже могут искать правоохранительные органы.

Или вложения в ОАО «Свободные экономические зоны», в Фонд прямых инвестиций...

То есть можно сразу выделить очень много проектов, возникших под кураторством Министерства экономического развития, деятельность которых должна стать предметом расследования правоохранительными органами.

Что касается некоего «посыла» коллегам Алексея Валентиновича по финансово-экономическому блоку правительства, то мне кажется, что таких посылов было уже более, чем достаточно.

За решеткой уже три губернатора, глава ФСИН... Это же свидетельствует о том, что не «просто кто-то кое-где у нас порой», а это массовая, масштабная и сложившаяся система.

То есть человек, не связанный с коррупционными схемами и не включенный в них (это необязательно взятки наличными), является скорее исключением, чем правилом.

То, что министр такого уровня подозревается в получении взятки в наличной форме, означает, что у нас существует общее ощущение абсолютной безнаказанности!

В такой коррумпированной системе эти два миллиона долларов воспринимаются просто как коробка конфет или бутылка коньяка. Это же для них такая малость, что на нее и внимания-то обращать не стоит.

Да, я знала Улюкаева лично. Я их всех знала, но он не производил впечатления коррумпированного чиновника.

Могу сказать, что у других членов финансово-экономического блока правительства, по моим личным ощущениям, была большая вовлеченность в коррупционные схемы, чем у Улюкаева...

Евгений Ясин, научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», министр экономики РФ (1994-1997 гг.):

«Ну вот, опять взяли либерала...»

- Да, я слышал о том, что задержали Улюкаева, но разве факт получения взятки уже доказан?

Нам сказали, что он брал взятку за то, чтобы «Роснефть» получила «Башнефть», но при этом «Роснефть» совершенно ни в чем не виновата. Я тут как-то не очень понимаю...

Как всегда в российских делах такого рода, есть виноватый человек, которого надо обязательно посадить. А вот те люди, которые устраивали всё это с другой стороны, почему-то ни при чем.

В данном случае кто из компании «Роснефть» давал деньги? Например, я не знаю. Ну а сам по себе факт получения взятки (если это факт), но это пока не факт, а миф, о котором нам доложили, а мы должны этому верить...

Ну хорошо, значит, Улюкаев, так сказать, виноват. Так пускай докажут!

Я не знаю... я в трудном положении, потому что такие дела... Предположим, я не доверяю Улюкаеву, но в то же время не верю и силовым структурам и всем этим органам.

Так что я и понятия не имею, я не могу сказать... Я думаю, что были и такие поползновения, что если что, то его еще и обвинить.

Знаю ли я Алексея Валентиновича лично? Конечно, я знаю, причем очень давно. Нельзя сказать, что мы были друзьями, что у нас были какие-то тесные отношения, но все-таки мы были знакомы.

Конечно, я его не так хорошо знал, чтобы что-то такое говорить, а вот подозрений относительно того, что он был, скажем так, готов к подобного рода поступкам, у меня не было.

Знаете, каждый раз, когда силовые структуры осуществляют какие-то свои операции, они должны думать относительно того, что доверие граждан к ним играет очень важную роль.

Несколько месяцев назад я был наблюдателем (или получателем) информации по делу Белых. Так вот я вам могу сказать мое мнение: Белых на сто процентов не виноват, на сто процентов!

Но он же ничего не может доказать. Обращаю ваше внимание, что это теперь бывший губернатор и одновременно человек либеральных взглядов, в недавнем прошлом являвшийся руководителем либеральной партии.

Поэтому когда я смотрел и слушал все эти обвинения против Белых, они у меня ни на одну минуту не вызывали доверия!

Конечно, в данном случае можно сказать, что я друг Белых и поэтому так смотрю на это дело. Да, я друг Белых и смотрю вообще на всю его деятельность, которая была исключительно честной и открытой.

Так вот для того, чтобы обвинить, надо было его ловить. Были благоприятные условия - его и поймали.

Я понимаю, что правовые органы, следствие имеют право на такого рода маневры. Но все-таки есть какой-то предел, что можно, а что нельзя!

И вот теперь прошло несколько месяцев — бах, очень похожая ситуация! Ну и что я должен думать?

Вот и к аресту губернатора Сахалина, как и к «делу Коми», я отношусь тоже без доверия. Хотя, конечно, понимаю и то обстоятельство, что среди наших губернаторов есть люди, которые не чисты на руку.

Или если вспомнить ярославский вариант... Знаете, у меня такое представление, что у людей, которые занимаются административно-хозяйственными проблемами, есть твердое убеждение, что не подмажешь — не поедешь.

Вот им как-то и надо использовать эти методы, иначе не сложится твоя губернаторская деятельность.

Да, я один из тех, кто принадлежит к так называемому либеральному лагерю. Я не могу сказать, что Улюкаев для меня безгрешен и тем не менее, просто, смотрите — один раз был такой случай, сейчас опять такой случай...

Я смотрю на всё это и задаюсь вопросом, почему мы находимся в упадке, почему у нас сейчас кризис?

Знаете, с моей точки зрения, этот кризис связан с очень высоким уровнем недоверия между государством и бизнесом и между государством и обществом.

А вот как сделать так, чтобы выйти из этого положения, - это вопрос, от решения которого зависит, выйдем мы из кризиса или Россия уже надолго впадет в упадок и займет совершенно иное положение в мире.

Ну вот, опять взяли либерала. Но ведь никто не думает, что это потому, что он «брал». Все думают, что идет борьба кланов, борьба разных людей...

Например, нефтяники хотят избавиться от него или, наоборот, хотели сделать его своим, послушным...

А если граждане страны придерживаются таких взглядов, что можно ожидать от развития нашей страны?

Вы меня спрашиваете, как бороться с коррупцией, но я же не специалист. Я человек уже весьма пожилой и тоже проживший в этой системе всю свою жизнь.

Если вы хотите у меня получить сведения, как стране выйти из этой ситуации, могу сказать: я не знаю...