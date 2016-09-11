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«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»

11 сентября 2016, 22:44 [ «АН-онлайн» ]

«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»
Фото: news.rambler.ru

11 сентября празднуется всероссийский День трезвости. Напоминаем, что этот праздник отмечается с 1913 года, когда в России в этот день прекращалась продажа алкогольных напитков и закрывались все винные лавки.

Вопрос: «Как не пить?»

 

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, заслуженный деятель науки РФ:

«Люди жалеют алкоголиков»

- Сейчас все больше и больше молодых людей начинают сознательно отказываться от употребления алкоголя, что, конечно, не может не радовать. 

А вообще, наше общество очень толерантно к алкоголю. Мало того, люди даже защищают и жалеют алкоголиков.

Так вот эту толерантность надо ломать и, буквально начиная с детского сада, надо воспитывать людей!

А если вводить некие ограничения, то нужно, чтобы не получилось, как при Горбачеве, когда ввели временные запреты на продажу - и тут же появилось и «пьяное такси», и бутлегерство и т.д. 

Александр Гуров, генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«Я что-то не вижу, чтобы вся страна так уж повально пила»

- Надо предлагать людям работу. Я часто езжу по самой глубинке России и что-то не вижу, чтобы вся страна так уж повально пила.

Знаете, информацию о том, что наша страна спивается, вбрасывают те, кто не знает и не любит Россию!

Там, где есть работа, люди работают, а уж где работы нет, то там пьют...

Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики:

«Основной акцент государство должно делать на антиалкогольной политике»

- В стратегическом смысле гораздо больший эффект государство может получить, если будет думать не о доходах от спиртовой отрасли, а о минимизации вреда от употребления алкоголя населением.  

Так что основной акцент государство должно делать на антиалкогольной политике - антирекламе алкоголя, увеличении порога возрастного ценза для его употребления и на ужесточении требований по отношению к продавцам.  



 

 

 

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//LIVE

«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»

«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»
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