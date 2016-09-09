А вот это грозит крахом уже всему режиму ядерного нераспространения!..

КНДР провела самое мощное в своей недолгой истории ядерное испытание. Шарахнуло так, что на Корейском полуострове началось землетрясение магнитудой в 5,3 балла. Колебания ощутили даже жители российского Приморья.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын доволен. Теперь он считает, что США у него в руках.

Вопрос: «Не представляют ли ядерные забавы тов. Ким Чен Ына опасности для России?»

Владимир Дворкин, главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, генерал-майор, профессор:

«Россия и Китай уже сейчас выступают против»

- Северокорейские ракеты с ядерными боезарядами не представляют для России непосредственной угрозы.

Несмотря на непредсказуемость Ким Чен Ына, трудно представить, чтобы он решился на применение ядерного оружия.

Я думаю, он не настолько глуп, чтобы не понимать, что даже при единичном применении северокорейского ЯО будет покончено и с его режимом, и с ним лично.

Тем не менее, в КНДР существуют потенциальные возможности применения ракет, типа «Скад», «Нодонг-1», «Нодонг-2» и в перспективе - «Мусудан» с ядерными боезарядами.

Все эти ракеты способны нести ядерные заряды массой до 1000 кг на дальность от 500 до 3-4 тыс. км. Вполне вероятно, что их специалисты смогли изготовить боезаряды с такой массой.

Всё это представляет значительную опасность резкого обострения военно-политической обстановки в регионе.

Это связано, например, с тем, что у Южной Кореи, Японии и США теперь появляется гораздо больше оснований усиливать свою противоракетную оборону в этом регионе.

Россия и Китай уже сейчас выступают против планируемого размещения американских противоракет ТHAAD в Южной Корее, потому что они в какой-то степени могут угрожать ядерному потенциалу Китая.

А вот для России они не представляют никакой угрозы, поскольку способны перехватывать только ракеты средней дальности, которых у нас нет.

Для нас американская ПРО вообще не опасна, что и подтверждают специалисты, которые умеют проводить оценки.

Да и президент Путин еще в прошлом году сказал, что наши МБР способны преодолевать самую технически совершенную систему ПРО.

Однако Москва по инерции продолжает протестовать против ПРО США, где бы она не развёртывалась...

Ракетно-ядерный потенциал КНДР представляет значительную угрозу режиму ядерного нераспространения, устойчивости ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).

Мне недавно пришлось быть в Южной Корее, где на официальном и на неофициальном уровне уже вовсю говорят о том, что стране надо обзавестись собственным ядерным оружием.

А вот это грозит крахом уже всему режиму ядерного нераспространения!..

Если в результате «эффекта домино» появятся еще и другие ядерные государства, то может возникнуть перспектива несанкционированного применения ядерного оружия с непредсказуемой эскалацией, что будет уже глобальной угрозой, которая не обойдёт и Россию...

В марте этого года была принята «зубодробительная» резолюция Совбеза ООН № 2270, за которую проголосовали абсолютно все постоянные и непостоянные члены Совета безопасности.

На Северную Корею были наложены очень жесткие, почти удушающие санкции, вплоть до запрета экспорта угля, золота, ванадия, редкоземельных элементов.

Мировое сообщество рассчитывало, что такие санкции заставят Ким Чен Ына одуматься, но этого пока не произошло.

Возможно, и Пекин занят своей игрой и далеко не в полной мере выполняет требования резолюции 2270. Что ж, на него приходится основной объем экономических связей с КНДР...

Таким образом, на сегодняшний день основная угроза – это значительное обострение военно-политической обстановки в огромном регионе, где и без того много причин для потенциальных вооруженных конфликтов

Как я уже сказал, если Ким Чен Ын отважится на применение своего ядерного оружия, то с этим режимом будет покончено окончательно и может начаться процесс объединения Кореи.

Что ж, тогда Южной Корее не позавидуешь, потому что для нее потребуются колоссальные затраты и напряжение, значительно большие, чем для Западной Германии при объединении с Восточной Германией.

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса:

«КНДР в той или иной степени является нашим союзником»

- Не думаю, что КНДР и ее ракеты представляют для нас какую-либо угрозу. Это связано с тем, что, по сути, КНДР в той или иной степени является нашим союзником.

Как бы там ни было, но наши исторические связи являются залогом того, что КНДР является и партнером, и в определенной степени союзником Российской Федерации в этом регионе.

Так что ракеты и ядерное оружие Северной Кореи в первую очередь направлены против ее недругов, в качестве которых выступает Южная Корея, Япония и США.

Более того, это ядерное оружие является гарантом ненападения на Северную Корею со стороны этих стран.

Поэтому я считаю, что — да, мы должны дистанцироваться от корейской ракетно-ядерной программы.

Но в то же время мы в определенной степени заинтересованы в том, чтобы Северная Корея имела подобные средства обеспечения своего суверенитета...

Сергей Бабурин, председатель политической партии «Российский Общенародный Союз», ректор Российского государственного торгово-экономического университета (2002-2012 гг.), зампред Госдумы II, IV созывов:

«После американской агрессии в Ираке, Афганистане, Ливии...»

- На мой взгляд, надо оставить Ким Чен Ына в покое, и тогда он не будет нервничать и дергаться по пустякам.

А вообще после американской агрессии в Ираке, Афганистане, Ливии и т.д. любой мало-мальски уважающий себя правитель мечтает обзавестись каким-нибудь «навороченным» оружием. Поэтому метания Ким Чен Ына вполне объяснимы.

Клара Новикова, народная артистка России:

«Я хочу жить несмотря на то, что корейцы шарахают!»

- По-моему, мы вообще ни от чего не защищены.

Живем в таком мире, накопили, извините, дерьма, а теперь вот шарахаем друг по другу!

Вот я на улицу выхожу, но тоже не чувствую себя защищенной, и что, мне теперь не жить? А я хочу жить несмотря на то, что корейцы шарахают!

Ничего не поделаешь, таков мир. А вообще-то, я не очень отличаю корейцев от китайцев, а китайцев от японцев…

Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова:

«КНДР – страна, не проявляющая к нам прямой враждебности»

- КНДР – страна, не проявляющая к нам прямой враждебности, но отсутствие разумного и рационального подхода к обороне может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Во всяком случае, Северная Корея должна быть серьезно предупреждена, потому что иногда некомпетентность бывает опаснее всего!

Однако я не думаю, что при всем непрофессионализме в КНДР настолько оторвалась от жизни, чтобы нацеливать ракеты на Россию...