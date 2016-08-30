Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве.

Вопрос: «Нужна ли кому-то прописка (регистрация) на даче?»

Александр Гуров, генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«В коттеджном поселке или в обычной разваленной даче?»

- Конечно, государство должно проанализировать всё законодательство, касающееся жилищных, дачных и прочих проблем.

Скажем, обязательно нужно будет посмотреть, а где и в каких условиях люди будут жить – в коттеджном поселке или в обычной разваленной даче?

Безусловно, надо будет обратить внимание и на то, о каких именно поселениях идет речь, есть ли там газ, свет и вообще каково обеспечение жизненно необходимым, то есть определить места проживания.

А ведь проблема действительно назрела: представьте, стоит в поле садовый домик, а человек туда собирается прописываться. Это же нонсенс!

Какими могут быть последствия этой проблемы? Смотрите, например, человек продает свою квартиру в Москве и уезжает жить в садовое товарищество...

А если это будут делать массы людей - выдержит ли тот же местный транспорт такой наплыв? Ну и сам москвич, который переехал на лоно природы, будет кричать, что у него теперь не тот газ, не та вода, не так работает полиция и т.п.

Но ведь квартиру-то он уже продал...

А медицинское обслуживание в районных центрах, где всего-то населения не более 15 тыс. человек, а тут наплыв нуждающихся в «скорой помощи» стариков из дачных товариществ…

Так что если начинать вникать в частности, то, конечно, может возникнуть масса проблем, однако ж их придется решать, принимая уже не один и не два новых закона, а также поправки в действующие.

Так что нужно определить тип мест поселения – а вот уже там и будет прописка. Кстати, в законодательстве и сейчас есть возможность прописки в коттеджных поселках. Прописывайтесь, пожалуйста, кто вам мешает, но всё надо приводить в порядок в соответствии с Конституцией.

Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа», экс-депутат Мосгордумы, полковник запаса:

«Государство будет хотя бы знать, что человек есть у него в наличии»

- Наверное, дачная прописка может понадобитьсятем людям, которым государство не предоставило никакой жилой площади.

Вот они вынуждены строить на своих шести сотках сарай и жить в нем, а мы тогда хотя бы будем знать, что он является гражданином России и где-то официально зарегистрирован. То есть государство будет хотя бы знать, что человек есть у него в наличии.

А то ведь как у нас нередко бывало: человек приходил в ту же поликлинику, а у него спрашивали: где ты прописан? Он отвечал, что на даче. «Ну и пошел отсюда, раз на даче!» - все знают, как у нас разговаривают.

То же самое, кстати, и в банке – никто б не дал кредит. Да что там банк: его бы никто и не похоронил...

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов:

«Дачная прописка - это защита прав людей»

- Что касается тех, кому может понадобиться регистрация на даче, то я думаю, что в основном речь здесь идет о двух категориях людей.

Во-первых, о тех, кто действительно живет в таких домах, которые по какой-либо причине были приравнены к дачным и из-за этого у жителей были проблемы.

А вторая категория людей – это те, кто приобретал недвижимость, земли под которой (скажем под поселками в тех же садовых товариществах) не переведены из статуса сельхозназначения в земли поселений.

Правда, нельзя забывать третий момент и учесть его на будущее: если земли в 50-километровой зоне получат упрощенный статус перевода из земель сельхозназначения в земли поселений, то, конечно, для всех собственников, обладающих этой недвижимостью, это тоже будет неплохо.

Так что дачная прописка - это защита прав людей, которые, находясь в сельском доме, случайно попали в черту дачных поселков и их отнесли к дачным домам.