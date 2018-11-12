Ассистентка Меган Маркл уволилась без объяснения причин

На днях личная ассистентка супруги британского принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, принимавшая участие в том числе в подготовке церемонии ее бракосочетания, уволилась без объяснения причин.

Известно, что на публике супруга британского принца Гарри – само очарование. Меган Маркл всегда улыбчива, дружелюбна и общительна. Однако родственники и близкие друзья новоявленного члена британской монаршей семьи утверждают, что есть и «другая герцогиня».

Поведение бывшей американской актрисы накануне собственной свадьбы с британским принцем уже стало достоянием общественности. Она вела себя невыносимо, изводя всех, кто имел с ней дело в эти предсвадебные дни и месяцы. Доставалось в том числе и будущему супругу, но он мудро принимал сторону своей избранницы во всех случаях.

И вот, спустя полгода тесного общения с герцогиней Сассекской, ее личная помощница Мелисса уволилась без объяснения причин. Пресс-служба Кенсингтонского дворца не комментирует этот факт. Однако известно, что и предыдущая помощница супруги британского принца не задержалась в этой престижной должности надолго, пишет «Телепрограмма».