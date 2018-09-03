Ювелирный Благотворительный бал-2018

26 сентября 2018 года в Москве, в Зале Торжеств «Гильдии ювелиров России», состоится VI Ювелирный Благотворительный Бал «Во славу ювелиров России», организаторами которого являются Ассоциация «Гильдия ювелиров России» и Отраслевой медиа-холдинг «JUNWEX».

Ювелирный Благотворительный Бал сочетает различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное. Цель Бала: возрождение и сохранение лучших традиций российской культуры, привлечение внимания общественности к ювелирной отрасли и консолидация представителей отраслевого сообщества, демонстрация изделий лучших современных мастеров ювелирного искусства.

Партнер танцевальной программы - Клуб Исторической реконструкции Vauxhall Nord.

Во время Ювелирного бала традиционно проходит благотворительная лотерея. В этом году собранные средства пойдут на помощь в приобретении технических средств профильным учебным заведениям, обучающим по профессии «ювелир»: Политехническому колледжу № 13 имени П.А. Овчинникова иКолледжу декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.

Гостей ожидает костюмированный бал в лучших традициях русской бальной культуры. Вальсы, польки, менуэты, мазурки и, конечно же, кадриль не дадут усомниться в том, насколько благородно и красиво искусство бального танца.

Гостей ждет увлекательное интерактивное общение: Шоу сабража (обычай откупоривать бутылку шампанского ударом сабли) иего мастер-класс, игровойстол в «гусарском» стиле, Дефилеисторических платьевс винтажными ювелирнымиукрашениями. На Балу также будет работать фотобудка в ретро-стиле, с получением фотоснимка путем применения технологии 200-летней давности.

Однако исторической танцевальной частью бал не ограничивается и за ней следует эстрадно-музыкальная часть/ Также гостей ждет гала-ужин.

Гости бала: владельцы и топ-менеджеры крупных ювелирных компаний России из более чем 30 регионов России, представители государственных структур, искусствоведы и коллекционеры, деятели культуры и звезды шоу-бизнеса.

Ведущий вечера – шоумен и режиссер Борис Черкасов

Адрес: ул. Веткина, 4.

Сбор гостей - 18.00

Партнеры Бала:

Ювелирный дом «Эстет», ювелирный бренд премиум-класса Gevorkyan, швейцарский часовой бренд Philippe de Cheron,Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже, Политехнический техникум № 13 им. Павла Овчинникова, бренд натурального кофе Живой Кофе,База Активного отдыха ИВОЛГА, База Отдыха и Экотуризма ГОЛОВИНКА и Парк Птиц ВОРОБЬИ,дорожные кейсы премиум класса для ювелирных украшений JUST IN CASE, Международный бизнес-клуб «Деловое партнерство», Деловой клуб «Женщины будущей России».

Информационные партнеры:

ИА Intermedia, ИД «Экономическая газета», газета «Аргументы недели», журналы «Навигатор ювелирной торговли», «Русский ювелир», «Гильдия ювелиров России», «Эстет», Jewel&Travel, портал Ювелир.INFO, агентство Rough&Polishe.

Сайт Ювелирного благотворительного бала

www.jewelryball.ru