Готовимся к зиме: как правильно консервировать банки

Зима не за горами, а это значит, что уже пора задуматься о мариновании продуктов. Подготовить овощи и фрукты для консервации – это половина дела. Однако не менее важным этапом является стерилизация и закрывание банок крышками. Одно неверное движение – и заготовка может испортиться. Чтобы этого избежать, необходимо знать, как грамотно консервировать продукты.

Существует несколько способов закрывания заготовок. Наиболее популярным является закрывание крышек ручным закаточным ключом.

Для этого накройте банку крышкой и установите сверху закаточный ключ. Слегка надавите, чтобы выпустить лишний воздух. Потом проверните ключ один раз по кругу, затем прокрутите еще несколько раз. Если вы увидели, что на месте стыка с банкой пошли волны, то необходимо несколько раз на этом участке провернуть закаточный ключ и тем самым расправить их. Потом сделайте еще несколько полуоборотов, при этом подтягивая края крышки, которые плохо стянулись. Чтобы крышка стала полностью герметичной, переверните банку вверх дном, но перед этим убедитесь, что вся крышка очень плотно прилегает к горлу банки.

Еще одним не менее надежным способом является закрывание банок при помощи

закручивающихся крышек. Такой метод действительно поможет вам сэкономить время, однако необходимо учитывать, что не каждая баночка подойдет для такой крышки. Нужно знать, что на горловине должна быть специальная резьба, на которую будет крепиться крышка. Просто наденьте сухую крышку на банку и слегка прижмите. Затем несколько раз до упора проверните её по часовой стрелке. Чтобы понять, что банка закрыта, должен прозвучат четкий щелчок. Когда все будет готово, потом просто переверните банку вверх дном.

Необходимо учитывать, что нельзя закладывать холодные продукты в горячие банки. От разницы температур банка может треснуть.

Если вы не хотите, чтобы ваши овощи или фрукты порылись плесенью, их нужно укутать. Раскладываем теплое одеяло, складываем на него банки. Старайтесь укрывать их со всех сторон. Помните, что банки необходимо ставить только горлышком вниз.

В течение нескольких дней закатки лучше не трогать: банки должны остыть. После этого их стоит перенести в более прохладное место. Например, в кладовку, шкаф и т.д. Если банок не очень много, то их можно спрятать в холодильнике.

Так же следует учитывать, что все заготовки рано или поздно портятся, поэтому не готовьте сразу много. Пусть это будет парочка банок варенья для семьи. Однако любые заготовки рекомендуется хранить дольше одного года.

Ваши заготовки готовы! Приятного аппетита!