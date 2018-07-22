Принц Гарри велел жене прекратить одеваться как голливудская звезда

Принц Гарри запретил своей супруге Меган Маркл носить смокинг, сочтя этот брючный наряд с галстуком-бабочкой «недостаточно традиционным» для члена королевской семьи, сообщила британская пресса.

Недавно герцогиня Сассекская встречалась с несколькими дизайнерами и стилистами. Перед ними была поставлена задача подобрать для Меган Маркл наряды к предстоящему королевскому туру по Австралии. Принц Гарри присутствовал на примерках. Он категорически отклонил брючный костюм с галстуком-бабочкой, предложенный известным британским модельером Стеллой Маккартни.

«Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри заявил, что этот костюм недостаточно традиционный, а ей следует перестать одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи», - сообщил собеседник британских журналистов, присутствовавший на примерке.

Тем не менее, стоит вспомнить, что мать принца Гарри, принцесса Диана довольно часто выходила в свет в брючных костюмах и смокингах, пишет Lenta.ru.