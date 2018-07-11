Эксперты составили советы для путешественников

Эксперты по туризму составили советы для путешественников. Эти рекомендации особенно актуальны летом, когда у работающих людей начинается отпускной сезон, а у детей - каникулы. Многие путешественники стараются экономить во время поездки. Эксперты советуют взять из дома пустую бутылку для воды и свою еду. Ряд авиакомпаний берут за воду и еду дополнительную трату.

Пустую бутылку для воды можно поместить в ручную кладь, а наполнить после досмотра. Таким образом получится съэкономить, особенно если перелет не очень долгий.

Опытные путешественники знают, сколько брать вещей в поездку. А менее опытные эксперты советуют складывать все самые необходимые вещи в ручную кладь и по возможности брать с собой только ее. Во-первых, будут спокойно, что багаж в целостности и сохранности, и можно избежать лишних ожиданий во время пересадок.

Но надо обратить внимание, что установлены определенные габариты ручной клади и ее вес у разных авиакомпаний отличается.

Родителям желательно еще во время подготовки к поездке объяснить ребенку, как вести себя в аэропорту и самолете. Во многих аэропортах есть специальные игровые площадки для детей, где они могут провести время до посадки.

Еще эксперты посоветовали всегда ожидать вылета в зонах, где меньше всего людей, даже если они находятся далеко от выхода на посадку. Проще найти свободную розетку, чтобы зарядить гаджеты, если вылет задержат.