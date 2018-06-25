Меган Маркл запретили есть блюда с чесноком в путешествиях
25 июня 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл во время их официальных визитов и путешествий запретили есть блюда, в которых содержится чеснок, чтобы избежать неприятного запаха изо рта.
Как выяснилось, инициатором этого запрета является королева Великобритании Елизавета II, которая терпеть не может чеснок. Она категорически запрещает добавлять его в еду.
«Мы никогда не готовим блюда с чесноком или с большим содержанием лука. Королева этого ни за что не позволит», - признался шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди.
Теперь Меган Маркл придется отказаться в путешествиях от одного из своих любимых блюд: «филиппинский адобо из курицы» содержит очень много чеснока. Однако она может продолжать готовить этот рецепт дома, если не запланировано выходов на публику, пишет Lenta.ru.
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