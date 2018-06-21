Как правильно выбрать бизнес-школу для получения диплома MBA?

MBA, как и любой серьезный выбор в жизни, нужно совершать, прислушавшись к своему сердцу и разуму. Вас должно привлекать в программе все – от визуального образа до карьер выпускников. Вы должны хотеть быть частью сообщества именно этой бизнес-школы, а никакой другой.

А если переходить к рациональным критериям, то их несколько и, прежде всего, - диплом. Всего лишь определенное количество школ в России имеют полный спектр международных аккредитаций: AMBA, EPAS, AASCB. Эти аккредитации подтверждают качество бизнес-образования в соответствии с американским, европейским и британским стандартами. Имея диплом подобной школы, вы почти наверняка найдете работу в любой стране и любой индустрии.

Специализация - вещь очень важная. Узкопрофильные школы – это, конечно, здорово, но где гарантия, что вы останетесь на всю жизнь в этой профессии? Я бы рекомендовала классический подход – стратегический менеджмент. Это позволит получить необходимые знания в финансах, в маркетинге, а также в других предметах. При этом, вы не будете чувствовать себя скованным в рамках ключевой дисциплины. А главное – все в такой программе будет направлено на развитие стратегического мышления и приобретение желанного helicopter view.

И самое главное в MBA – у кого вы будете учиться. Посмотрите на профессуру и преподавателей, почитайте внимательно их биографии, достижения и научные труды. Сходите на дни открытых дверей и открытые лекции, посмотрите он-лайн записи. Впечатляет? Хочется прикоснуться к мудрости и опыту? Мотивирует к учебе? Это правильное начало.

Конечно, кроме этого нужно поговорить с выпускниками, посмотреть на их достижения после окончания бизнес-школы и узнать, общаются ли выпускники между собой, появилось ли community?

Кроме того, важно оценить локацию и график учебы. В эти 1,5-2 года вы будете так драматично заняты, что будут играть значение любые организационные вопросы – как далеко это от работы или от дома, где будете перекусывать или парковать машину и т.д. Помните, что все должно вам помогать, а не создавать дополнительные сложности. Их будет хватать в процессе учебы.

Могу сказать, что я очень довольна своим выбором - Kingston Business School Moscow, и считаю это отличной инвестицией. Именно за счет западного стиля преподавания и сочетания у британских профессоров огромных академических заслуг и богатого опыта в области консалтинга крупного российского бизнеса, мне удалось на определенном этапе выйти на принципиально новый карьерный уровень.