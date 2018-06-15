Учительнице из Омска предложили работать моделью

Еще не успел остыть скандал с уволенной учительницей, которая выложила свое фото в купальнике в сеть, как она получила предложение из московского модельного агентства стать их новой моделью.

По данным, девушка сейчас думает на какой из карьер остановить выбор. Потому что после того, как конфликт со школой получил резонанс, региональное министерство образования предложило ей вернуться на работу «как в эту, так и в любую другую школу», передает сайт News.ru.

Напомним, что Виктория Попова преподавала историю в школе № 7 Омска, а в свободное время ходила на курсы в модельное агентство. Фотографии, попавшие в сеть, были сделаны как раз в рамках этого обучения.

Отметим, что учительницы со всей России стали поддерживать девушку своими фотографиями в купальниках, которые, соответственно, выложили в соцсети.