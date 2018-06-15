//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова сообщила, что снова влюблена
- Фанаты "Игры престолов" оценили тату Софи Тернер с намеком на финал фильма
- В бракоразводном процессе Джоли и Питта назревает очередной скандал
- Новые фото Брэда Питта огорчили его поклонников
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Лайфстайл 13+
Учительнице из Омска предложили работать моделью
15 июня 2018, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Еще не успел остыть скандал с уволенной учительницей, которая выложила свое фото в купальнике в сеть, как она получила предложение из московского модельного агентства стать их новой моделью.
По данным, девушка сейчас думает на какой из карьер остановить выбор. Потому что после того, как конфликт со школой получил резонанс, региональное министерство образования предложило ей вернуться на работу «как в эту, так и в любую другую школу», передает сайт News.ru.
Напомним, что Виктория Попова преподавала историю в школе № 7 Омска, а в свободное время ходила на курсы в модельное агентство. Фотографии, попавшие в сеть, были сделаны как раз в рамках этого обучения.
Отметим, что учительницы со всей России стали поддерживать девушку своими фотографиями в купальниках, которые, соответственно, выложили в соцсети.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Козак в новом правительстве продолжит курировать помощь ДНР и ЛНР
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Лавров: попытки Запада изменить российскую политику являются бесперспективными
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Шнуров о повышении пенсионного возраста: «Не достичь его, как горизонта»
//Новости партнеров
//В мире
Украинский генерал нашел способ заставить Россию «сдать Донбасс»
//В мире
Минувшей ночью уровень сероводорода на востоке Москвы в два раза превысил норму
//В мире
Аналитик рассказал о назревающем на Украине большом национальном конфликте
//Новости СМИ2
//В мире
Госдума: Трамп рискует попасть в базу данных украинского сайта "Миротворец"
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
Стал известен самый опасный для Киева исход войны в Донбассе
//В мире
В США обсуждают новый русский танк, способный сбивать боевые дроны
//В мире
В день открытия в России ЧМ-2018 армия Украины атаковала Горловку и юг ДНР
//Общество
В Кремле объяснили жесты Путина в адрес саудовского принца на первом матче ЧМ
//В мире
//Общество
Cуд арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна
//Общество
//Общество
Милонов предложил ввести штрафы за оскорбления сборной России
//Общество
Профсоюзы готовятся к серьезным действиям против повышения пенсионного возраста
//В мире
Грандиозное шоу DIVA оставило Ани Лорак с многомиллионными долгами