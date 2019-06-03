В Испании перевернулся автобус, пострадали 20 человек

В воскресенье вечером, 2 июня, в Испании в районе города Алькобендас, который входит а состав автономного сообщества Мадрид, перевернулся автобус , предварительно съехав с трассы. Отмечается, что пострадали около 20 человек.

"ДТП с автобусом... В общей сложности 20 пострадавших (1 находится в тяжелом состоянии, 6 - в состоянии средней степени тяжести, 13 получили легкие травмы)", - говорится в пресс-службе спасения в Twitter.

Уточняется, что на место прибыло несколько машин скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Проводится проверка, направленная на выявление деталей произошедшего. Причина аварии не сообщается.