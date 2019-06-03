Злоумышленник увез из зоомагазина в Санкт-Петербурге 14 кг собачьего корма и продавца

Грабитель на глазах у продавца вынес из зоомагазина в Санкт-Петербурге 14 кг корма для собак. Сотрудник магазина впоследствии сел в машину вместе со злоумышленником, чтобы добиться оплаты товара.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области уточнили, что неизвестный взял пакет с кормом и, не оплатив товар, ушел из магазина. Он никак не реагировал на требования продавца внести плату.

Позже злоумышленник сел в автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Сотрудник магазина тоже сел в салон, однако оплаты так и не дождался, вследствие чего вышел из транспортного средства, передает "Росбалт".

Ущерб составил около 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".