В Астрахани мужчина притворился мёртвым, чтобы не платить алименты

В Астрахани судебные приставы задержали и оштрафовали мужчину, который систематически не платил алименты. По данным источника, должника нашли на местном кладбище, где он работал копателем. Отмечается, что долг мужчины превысил 200 тысяч рублей.

"Мужчина систематически не исполнял родительские обязательства. Задолженность перед ребенком превысила 200 тысяч рублей, при этом на прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, и по адресу регистрации не проживал... был объявлен в исполнительный розыск", - передаёт слова представителя пресс-службы ФССП газета "РГ".

В организации рассказали, что неплательщика обнаружили на месте работы. Как только мужчина увидел приставов, он лег в ближайшую "новую" могилу и закрыл глаза.

В отношении должника назначена процессуальная проверка, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по статье "неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".