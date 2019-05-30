Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты метро на севере Москвы. Отмечается, что инцидент произошёл сегодня ночью, состояние пострадавших не уточняется.

"В 01 час 01 минуту...поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Грекова, дом 3Ж (у метро "Медведково"). По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в вентиляционной шахте на глубине около пяти метров находятся три человека", - сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости.

В ведомстве добавили, что трое человек были спасены примерно в 2:40 по московскому времени. Сейчас одного их них осматривают врачи, он жаловался на онемение рук и ног.

Уточняется, что они сами залезли в вентиляционную шахту северного вестибюля станции метро "Медведково". Предположительно, пострадавшими оказались подростки.