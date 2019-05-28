В одной из школ Саратовской области подросток ударил девочку ледорубом

В одной из школ города Вольска, расположенного в Саратовской области, пятнадцатилетний подросток ударил девочку ледорубом. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ученик 2004 года рождения подложил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на школьницу.