В Петербурге бандиты, представившиеся сантехниками, ограбили блокадницу

В Санкт-Петербурге бандиты, представившиеся сантехниками, проникли в квартиру 85-летней блокадницы. Согласно последней информации, мужчины жестоко избили пожилую женщину, а затем ограбили ее.

Представитель МВД России Ирина Волк отметила, что пенсионерка была экстренно госпитализирована в одну из петербургских больниц.