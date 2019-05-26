СК: Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, сбившего сотрудника ДПС во время погони в Москве

Старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова сообщила, что было возбуждено уголовное дело в отношении правонарушителя, который сбил сотрудника ДПС. Отмечается, что за рулём был мужчина 1992 года рождения.

"Следственными органами...расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в СК РФ РИА Новости.

Напомним, что молодой человек повёл себя неадекватно при предъявлении документов и пытался с крыться от сотрудников полиции. В результате преследования мужчина сбил сотрудника ДПС.