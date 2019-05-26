В экстренной службе сообщили, что подозрительный предмет, из-за которого перекрыли один из выходов станции московского метро "Орехово", оказался обычный пакет с проволокой внутри. По данным сотрудников МЧС, никакой угрозы для общественности объект не представляет.

Один из выходов станции метро "Орехово" в Москве перекрыт из-за подозрительного объекта

"Угроза не подтвердилась, подозрительным бесхозным предметом оказался кем-то забытый пакет с проволокой", - передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что была организована проверка бесхозного предмета с торчащими проводами, который обнаружили в метро. Отмечается, что метро в настоящий момент работает по графику.