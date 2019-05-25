Минувшей ночью в Дагестане произошло два землетрясения

Накануне ночью в Буйнакском районе Дагестана было зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,4 и магнитудой 2,3. Уточняется, что толчки ощущались в Буйнакске, Махачкале и Каспийске.

"...в 1.34 на территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров, магнитудой 4,4...слабые колебания земной коры, эпицентр в трех с половиной километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине одного километра, магнитудой 2,3", - сказано в сообщении на сайте МЧС.

В результате происшествия пострадавших и сильных разрушений не обнаружено. Отмечается, что землетрясения произошли с разницей почти в час.