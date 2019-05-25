Названа одна из причин взрыва в Лионе
25 мая 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Министр юстиции Франции Николь Беллубэ сообщила, что прокуратура Парижа одной из причин взрыва в Лионе считает терроризм. Напомним, взрыв произошёл вечером в пятницу, 24 мая . Пострадали более 10 человек.
Министр юстиции Франции Николь Беллубэ сообщила, что прокуратура Парижа одной из причин взрыва в Лионе считает терроризм. Напомним, взрыв произошёл вечером в пятницу, 24 мая. Пострадали более 10 человек.
"...прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, получил обращение. Он начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование", - передаёт слова Беллубэ телеканал "BFM TV".
Глава министерства добавила, что ещё рано делать какие-либо выводы.
Отмечается, что заминированный свёрток оставил неизвестный мужчина на велосипеде. Подозреваемый установлен, но личность не уточняется, ему от 30 до 35 лет, он был одет в чёрный свитер и светлые шорты, на лице темные очки.