Названа одна из причин взрыва в Лионе

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ сообщила, что прокуратура Парижа одной из причин взрыва в Лионе считает терроризм. Напомним, взрыв произошёл вечером в пятницу, 24 мая . Пострадали более 10 человек.

Россияне не пострадали при взрыве в центре французского Лиона

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ сообщила, что прокуратура Парижа одной из причин взрыва в Лионе считает терроризм. Напомним, взрыв произошёл вечером в пятницу, 24 мая. Пострадали более 10 человек.

"...прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, получил обращение. Он начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование", - передаёт слова Беллубэ телеканал "BFM TV".

Глава министерства добавила, что ещё рано делать какие-либо выводы.

Отмечается, что заминированный свёрток оставил неизвестный мужчина на велосипеде. Подозреваемый установлен, но личность не уточняется, ему от 30 до 35 лет, он был одет в чёрный свитер и светлые шорты, на лице темные очки.