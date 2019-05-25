В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку, погибла женщина

В субботу, 25 мая, на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Нижнем Новгороде водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали пять человек, один погиб.

"Водитель автомобиля иностранного производства, 1995 года рождения, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта... женщина 1952 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, еще пятеро граждан обратились в медицинское учреждение за помощью", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Сотрудниками правоохранительных органов и специализированного следственного отдела по ДТП проводится тщательная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего.

Информация о состоянии водителя транспортного средства не уточняется.