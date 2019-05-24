В четверг после ЧП в московском метро эвакуировали около 500 человек
24 мая 2019, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
24 мая 2019, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Пожилая женщина попала в больницу после падения с трапа в петербургском аэропорту "Пулково"
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