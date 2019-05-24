В четверг после ЧП в московском метро эвакуировали около 500 человек

В минувший четверг из четырех составов московского метро были эвакуированы 500 человек. Это произошло из-за неисправности электропоезда на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что задержка в движении поездов составила 2 часа 10 минут. Неисправный состав со станции "Алтуфьево" был отбуксирован в тоннель. Один поезд самостоятельно доехал до вышеуказанной станции. А еще три состава были доставлены на платформу "Бибирево", передает РИА "Новости"

На месте дежурили четыре медицинские бригады и две группы психологов, однако пассажиры за помощью не обращались. Был обеспечен подвоз бутилированной воды.