В ДТП с автобусом в Италии пострадали не менее 12 россиян

Посольство РФ в Риме сообщило, что среди 20-ти пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Италии есть граждане России и Армении. Отмечается, что они направлены в госпиталь города Сиены.

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла женщина. Появилось видео с места аварии

"Пострадавшие направлены в больницы г.Сиены, куда в срочном порядке выехали сотрудники Посольства России в Италии для оказания помощи и прояснения обстоятельств произошедшего... В первом госпитале находятся 12 граждан России и 2 гражданина Армении с травмами легкой степени", - сказано в сообщении на Facebook.

Ранее сообщалось, что автобус с группой туристов перевернулся и сошел со скоростной трассы в Италии в районе города Монтериджони. Всего в автобусе находились 60 человек. В результате ДТП один человек погиб - 40 - летняя женщина, предположительно руководитель группы, десять человек пострадали.