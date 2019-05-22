Автобус с туристами перевернулся в Италии

В районе итальянского города Сиена перевернулся автобус с туристами. Согласно последней информации журналистов, среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии могут быть российские туристы.

В СМИ уточнили, что в ходе аварии погиб один человек. На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции и спасатели, передает информационное агентство ANSA.

Известно, что ДТП произошло в 9:30 по местному времени (10:30 по Москве) на трассе, которая соединяет Сиену с Флоренцией неподалеку от города Монтериджиони, уточняет агентство. Очевидцы утверждают, что некоторые люди оказались заблокированы в перевернувшемся транспортном средстве.