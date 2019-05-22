В Подмосковье произошло ДТП, один человек погиб

В минувший вторник, 21 мая, в Подмосковье случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб человек. Эту информацию предоставили в Минтранспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Согласно последним данным, авария была зафиксирована в Павлово-Посадском районе, на 75-м километре автодороги М-7 (Горьковское шоссе). На трассе столкнулись три автомобиля, вследствие чего один человек погиб, а еще трое получили ранения, передает "Росбалт".

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на полосу встречного движения и не совершать необдуманных маневров на дорогах.