Восьмилетний ребенок пропал в Калуге

Восьмилетний ребёнок пропал в Калуге. Мальчик утром в понедельник, 20 мая, отправился в школу, но на уроках так и не появился. К поискам ребёнка уже подключились волонтёры.

Криминалисты и следователи уже занимаются поиском мальчика. На данное время специалисты работают над установлением всех обстоятельств пропажи ребёнка, передаёт РИА Новости.

«Со слов родителей, они пытались искать ребенка самостоятельно, обзванивали друзей и знакомых. Поиск результатов не дал, после чего родители обратились в полицию», - рассказали следователи.