У безработного в центре Москвы угнали иномарку за 6 миллионов рублей

У безработного жителя Москвы неизвестный злоумышленник похитил автомобиль стоимостью 6 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы столичного ГУ МВД.

Угон был совершен накануне вечером. В полицию обратился безработный мужчина 1982 года, который заявил, что его автомобиль, припаркованный у дома номер 18 на Олимпийском проспекте. Ущерб, по его словам, составил 6 миллионов 50 тысяч рублей, передает ТАСС.

К настоящему моменту по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленника ищет полиция.