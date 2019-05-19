Из московского ТЦ эвакуировали около 400 человек

Из торгового центра "Зиг-Заг", расположенного на севере Москвы, эвакуировали около 400 человек. Об этом ранее сегодня сообщил представитель экстренных служб столицы.

Эвакуация была проведена после срабатывания пожарной сигнализации. На место прибыли специалисты, которые тщательно осмотрели здание и установили, что тревога оказалась ложной.