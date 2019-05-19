12-летний житель Урала разбился насмерть, катая своего отца на квадроцикле

В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний мальчик разбился насмерть, катая своего отца на квадроцикле. Соответствующую информацию предоставили сегодня в управлении ГИБДД по региону.

Происшествие случилось накануне днем. Несовершеннолетний мальчик не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся, передает РИА "Новости"

Впоследствии выяснилось, что сначала транспортным средством управлял отец, а затем он уступил место водителя сыну. Родственники катались в поле. На место незамедлительно прибыли врачи "скорой помощи", однако, они ничем не смогли помочь пострадавшему. Подчеркивается, что мальчик был в шлеме.