У 86-летнего жителя Санкт-Петербурга из кармана вытащили 300 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге из кармана пиджака 86-летнего местного жителя вытащили 300 тысяч рублей. Согласно последней информации пресс-службы ГУ МВД России по городу и Ленобласти, деньги украла женщина.

Инцидент был зафиксирован в минувший четверг в супермаркете, расположенном на Московском проспекте. 28-летняя женщина, вытащившая из кармана петербуржца крупную сумму, была задержана на месте происшествия, передает сегодня утром портал "Росбалт".

По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".