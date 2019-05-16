В Сети опубликовали секретную информацию о российских спутниках
16 мая 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернет попали данные о российских космических аппаратах, которые ранее нигде не сообщались. Компания-разработчик подтвердила, что информация оказалась в открытом доступе незаконно.
На всеобщее обозрение выложили сведения о названиях спутников, предполагаемых сроках запусков, количестве космических аппаратов и о порядке проведения опытно-космических работ, передаёт РИА Новости.
«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти… Мы будем предпринимать соответствующие действия, кто это выложил», - прокомментировал публикации главный конструктор компании.