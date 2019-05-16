В Сети опубликовали секретную информацию о российских спутниках

В Интернет попали данные о российских космических аппаратах, которые ранее нигде не сообщались. Компания-разработчик подтвердила, что информация оказалась в открытом доступе незаконно.

На всеобщее обозрение выложили сведения о названиях спутников, предполагаемых сроках запусков, количестве космических аппаратов и о порядке проведения опытно-космических работ, передаёт РИА Новости.

«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти… Мы будем предпринимать соответствующие действия, кто это выложил», - прокомментировал публикации главный конструктор компании.