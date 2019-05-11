В Афганистане убили советника парламента по культуре
11 мая 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 11 мая, в Кабуле неизвестные застрелили парламентского советника по вопросам культуры Мину Мангал. По данным источника, ни одна из преступных группировок, действующих в столице Афганистана, не берёт на себя ответственность за происшествие.
Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими рассказал, что неизвестные злоумышленники застрелили Мангал около 8 утра по московскому времени в восьмом полицейском округе Кабула, - сообщает агентство Khaama Press.
Отмечается, что ранее Мина Мангал работала журналистом.
Сотрудники полиции начали проверку, направленную на выяснение обстоятельств произошедшего преступления.