В Афганистане убили советника парламента по культуре

В субботу, 11 мая, в Кабуле неизвестные застрелили парламентского советника по вопросам культуры Мину Мангал. По данным источника, ни одна из преступных группировок, действующих в столице Афганистана, не берёт на себя ответственность за происшествие.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими рассказал, что неизвестные злоумышленники застрелили Мангал около 8 утра по московскому времени в восьмом полицейском округе Кабула, - сообщает агентство Khaama Press.

Отмечается, что ранее Мина Мангал работала журналистом.

Сотрудники полиции начали проверку, направленную на выяснение обстоятельств произошедшего преступления.