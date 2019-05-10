В аэропорту Домодедово пассажир пытался провезти в чемодане мину времен ВОВ

В московском аэропорту Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен Великой Отечественной войны. Согласно последней информации осведомленных источников, у снаряда не было взрывателя.

В пресс-службе Домодедово вечером в пятницу, 10 мая, уточнили, что пассажир был незамедлительно снят с рейса, передает сегодня РИА "Новости"

Отмечается, что в связи с данной находкой были привлечены правоохранительные органы. В настоящий момент московский аэропорт работает в штатном режиме. Специалисты устанавливают, зачем пассажир пытался провезти мину времен ВОВ в своем чемодане.