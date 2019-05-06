В Мексике разбился самолёт деловой авиации

В Мексике потерпел крушение самолёт деловой авиации, следовавший рейсом Лас-Вегас - Монтеррей. Трагедия произошла в горах мексиканского штата Коауила.

Эксперт дал рекомендации, как выжить в самолёте в случае ЧП

На борту самолёта находилось 13 человек: 11 пассажиров и два члена экипажа. Люди летели в Мексику из Соединённых Штатов, где были зрителями боксёрского поединка. О судьбе пассажиров на данный момент не известно, передаёт РИА Новости. Изначально поступило сообщение о том, что авиасудно исчезло с радаров в районе мексиканского города Монклова.