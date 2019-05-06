Выпускник кадетской школы погиб в аэропорту Шереметьево, спасая пассажиров самолета

Выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой Максим Моисеев погиб в аэропорту Шереметьево, спасая пассажиров горящего самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот".

Согласно последней информации, опубликованной на страничке ГКОУ МО КШИ с ПЛП в социальной сети "ВКонтакте", 21-летний Моисеев геройски погиб, помогая другим людям, покинуть салон воздушного судна. До последнего момента молодой человек находился в самолете и старался вытащить людей из хвостовой части.

В школе Максима Матвеева помнят как ответственного, исполнительного и работоспособного человека.

Напомним, в катастрофе в Шереметьево погиб 41 человек.

Почему сгорел Суперджет 100