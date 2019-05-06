В понедельник на северо-востоке Москвы ограбили машину инкассаторов. Сотрудники полиции ищут иномарку с фрагментом номера Краснодарского края, на которой, предположительно, скрылись злоумышленники.



Происшествие случилось сегодня днем неподалеку от дома № 54 на улице Корнейчука. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что предполагаемые преступники разбили стекло в автомобиле ВАЗ, на котором передвигались частные инкассаторы.

Как уточняет в понедельник, 6 мая, ТАСС, злоумышленники похитили из салона автомобиля сумку, в которой находилась крупная сумма.