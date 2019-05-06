Днем в понедельник, 6 мая, в работе популярной социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Жалобы на неисправную работу сервиса начали поступать сегодня из разных городов Российской Федерации.

Согласно последней информации, сбои в работе платформы начались около 13.00 по московскому времени, передает портал Downdetector, который отслеживает неисправности в функционировании популярных интернет-ресурсов.

Известно, что 51 процент пользователей сообщают о проблемах с загрузкой "ВКонтакте", у 31 процента появились сложности с входом в личный аккаунт. 17 процентов пользователей пожаловались на проблемы с доставкой сообщений.

Жалобы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Краснодара и других городов.