СК: Названы основные версии ЧП в Шереметьево

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила основные версии произошедшего ЧП в аэропорту Шереметьево. Авиалайнер SSJ-100 загорелся с пассажирами на борту во время жёсткой посадки в аэропорту накануне вечером, 5 мая.

По данным ведомства, основными версиями произошедшей трагедии являются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия, - передаёт РИА Новости.

Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин провёл срочное совещание в связи с происшествием в аэропорту Шереметьево.