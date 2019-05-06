Выжил капитан команды "Норманны" Михаил Савченко, находившийся на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево накануне вечером, 5 мая.

"Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17:50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования пострадавшим", - написал Савченко в социальной сети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что в результате катастрофы на самолете "Суперджет" в аэропорту Шереметьево погибли бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего пытался спасти пассажиров, и два врача из Мурманской области - начальник и замначальника ЦМЧС №120 Евгения Новикова и Ларисы Сивоконь.

Почему сгорел Суперджет 100