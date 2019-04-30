Двое несовершеннолетних жителя Апшеронского района подозреваются в краже

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 14 и 15-летнего местных жителей. Они подозреваются в краже имущества 59-летней женщины, совершенной с незаконным проникновением в ее жилище (п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ).

Установлено, что женщина проживает в одном из домов на улице Фрунзе. По версии следствия, ее несовершеннолетний внук задолжал фигурантам две тысячи рублей, которые не смог вовремя вернуть. Злоумышленники, не получив вовремя деньги, с целью их возврата, в феврале 2019 года через не застекленную форточку проникли в домовладение потерпевшей и похитили ее ювелирные украшения, а также компьютерную технику на общую сумму 70 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.