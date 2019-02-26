У ворот московского Кремля обнаружили подозрительный пакет

Подозрительный пакет принесли к Троицким воротам Кремля. Неизвестный мужчина передал сотруднику ФСО на досмотровом пункте полиэтиленовый пакет, заявив, что внутри находится взрывное устройство.

Как передает РЕН ТВ, работники спецслужбы оцепили территорию вокруг Кутафьей башни и при помощи робота подорвали пакет, предварительно его осмотрев. Как выяснилось впоследствии, в таре находились канцтовары.

Сообщается, что в связи с этим был закрыт проход для туристов: "Из-за проведения спецмероприятий туристам пришлось ждать", - сказал источник РИА Новости. В пресс-службе ФСБ инцидент пока никак не комментируют.