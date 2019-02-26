Пассажиров эвакуировали из красноярского аэропорта

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Красноярска. Согласно последней информации осведомленных источников, в новом терминале авиагавани внезапно произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Инцидент случился утром во вторник, 26 февраля. Всех граждан экстренно вывели из здания аэропорта. На место незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны, которые осмотрели помещения и не выявили возгорания. Пока точное количество эвакуированных не уточняется.

Сейчас терминал работает в штатном режиме. Причины срабатывания сигнализации устанавливают специалисты, передает сегодня ТАСС.