В московском районе Измайлово на глазах прохожих похитили девушку

Утром во вторник, 26 февраля, стало известно, что в столичном районе Измайлово было совершено похищение. Согласно последней информации осведомленных источников, преступники похитили девушку.

В настоящий момент сотрудники московской полиции ищут автомобиль ВАЗ-2109, на котором, как предполагается, скрылись злоумышленники. Согласно данным телеканала РЕН ТВ, который ссылается на очевидцев, происшествие случилось ранее сегодня у дома номер 95 на Первомайской улице.

Уточняется, что трое мужчин затолкали девушку в отечественный автомобиль и стремительно скрылись. В столице объявлен план "Перехват".