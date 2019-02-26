Утром во вторник, 26 февраля, поезда задерживались на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Соответствующую информацию ранее предоставили сотрудники столичной подземки.

Кроме того, об увеличении интервалов движения поездов сообщали пассажиры. Подчеркивается, что сбой в метро произошел по техническим причинам, передает "Росбалт".

Точная причина инцидента пока не называется. Специалисты в настоящий момент устанавливают точные обстоятельства случившегося. В пресс-службе метрополитена сегодня утром отметили, что движение на "фиолетовой линии" подземки уже введено в график.