Поезда задерживались сегодня утром на "фиолетовой линии" московского метро
26 февраля 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 26 февраля, поезда задерживались на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Соответствующую информацию ранее предоставили сотрудники столичной подземки.
Кроме того, об увеличении интервалов движения поездов сообщали пассажиры. Подчеркивается, что сбой в метро произошел по техническим причинам, передает "Росбалт".
Точная причина инцидента пока не называется. Специалисты в настоящий момент устанавливают точные обстоятельства случившегося. В пресс-службе метрополитена сегодня утром отметили, что движение на "фиолетовой линии" подземки уже введено в график.